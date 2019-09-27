Симферополь, , 10:14 — REGNUM Открытый конкурс для кандидатов в Совет министров Крыма объявил глава региона Сергей Аксёнов. Об этом он написал 27 сентября на своей странице в «Вконтакте».

"Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах», — отметил Аксёнов, уточнив, что речь идет о любом желающем, который «чувствует в себе силы» и компетенцию занять место в правительстве.

Финалистов конкурса ждет личная беседа с Аксёновым, а решение о назначении глава региона примет с учетом итогов открытого электронного голосования. Он пообещал, что порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован региональным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Сергей Аксёнов был переизбран главой Крыма. Он заявил о создании фильтра, который не позволит «путающим личную шерсть с государственной» занять места в органах власти.

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