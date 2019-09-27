Анкара, , 21:09 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись на английском языке, в которой ответил на заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун заявил: «Погрязший в коррупционных скандалах Биньямин Нетаньяху снова пытается отвлечь внимание общественности от собственных государственных проблем».

Профессор доктор Фахреттин Алтун добавил: «Не было бы для вас лучше потратить свое время на подготовку к судебному слушанию, чем на нападки на лидера, который на самом деле может выиграть выборы?»