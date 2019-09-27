Нью-Йорк, США, , 10:27 — REGNUM Западноафриканские и международные державы не в состоянии справиться с растущей угрозой исламистского насилия в регионе Сахеля, которое распространяется в сторону Гвинейского залива. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

Группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепили свои позиции в засушливом регионе Сахеля в этом году. Из-за чего огромные территории вышли из-под контроля и разжигая этническое насилие, особенно в Мали и Буркина-Фасо.

«Давайте внесем ясность, мы теряем почву под ногами перед лицом насилия», — сказал Гутерриш в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 25 сентября.

«Я знаю, что мы все очень обеспокоены продолжающейся эскалацией насилия в Сахеле и его распространением на страны Гвинейского залива», — добавил он.

В июле в ООН заявили, что исламистские атаки распространяются в Западной Африке так быстро, что регион должен рассмотреть возможность усиления своего ответа на них помимо нынешних военных усилий.

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