Копенгаген, , 10:04 — REGNUM Правительство Дании приняло решение в срочном порядке выделить гренландскому городу Тасиилак 730 тысяч долларов с тем, чтобы город мог прибегать к услугам квалифицированных психологов и бороться с высоким уровнем самоубийств и преступлениями сексуального характера.

Министр внутренних дел Дании Астрид Краг в связи с этим заявила: «Я очень рада тому, что мы можем в срочном порядке предоставить Тасиилаку необходимую помощь». Данные средства рассчитаны только на 2019 год. В дальнейшем правительство будет работать над долгосрочным решением проблем как в Тасиилаке, так и в других городах острова — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Министр социальных дел в Гренландии Марта Абельсен еще в июне 2019 года просила Копенгаген оказать содействие именно городу Тасиилаку, где две вышеупомянутые проблемы стоят наиболее остро. «Мы очень рады помощи со стороны Дании. Мы не можем справиться со всем в одиночку», — отметила глава гренландского ведомства.