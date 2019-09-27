Копенгаген, , 15:12 — REGNUM 26 сентября партии «Единого списка» в Дании опубликовали свои предложения по поводу государственного бюджета страны на 2020 год. Так, по мнению партий, бюджет должным быть направлен на снижение социального неравенства и на усиление государства всеобщего благоденствия.

«Единый список» выдвинул три требования правительству по поводу государственного бюджета: психиатрическим учреждениям необходимо выделить дополнительно 150 млн долларов; нужно также снизить цены на общественный транспорт и создать более комфортные условия для больных и безработных. По подсчетам партий, удовлетворение их требований обойдется государству в 1,5 млрд долларов — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

По словам представителя партий по политическим вопросам Пернилле Скиппер, необходимые средства можно получить за счет дополнительного налогообложения наиболее обеспеченных элементов датского общества: банков, транснациональных корпораций, акционерных обществ, наследных компаний. 770 млн долларов партии намерены получить за счет введения налога на доход с акций.

Правительство представит свой проект бюджета 2 октября, после чего начнутся переговоры. Как правило, сам бюджет принимается Фолькетингом в декабре.