Копенгаген, , 09:56 — REGNUM Правительство Дании объявило о том, что впредь не будет «просто из принципа» голосовать против осуждающих Израиль резолюций в Совете по правам человека (СПЧ).

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считает, что спорный «седьмой пункт» (Израиль) в целом более не должен рассматриваться Советом в качестве отдельной темы, однако нынешний глава ведомства исходит из того, что голосовать против всех резолюций по этому пункту неправильно. По мнению министра, Дании следует выступать по этому вопросу единым фронтом с другими государствами ЕС с тем, чтобы её голос был услышан. Израиль же призвал Данию, а также другие страны, представленные в СПЧ, отказаться от обсуждения «седьмого пункта» и быть непредвзятыми по отношению к Израилю — об этом пишет «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В 2007 году — через год после создания Совета по правам человека ООН, большинство стран-участниц проголосовало за рассмотрение дел о нарушении прав человека на оккупированных Израилем палестинских территорий в качестве отдельного пункта повестки дня. Израиль — единственная в мире страна, для которой специально создан «пункт» в СПЧ.

Постоянная критика в отношении Израиля привела к тому, что ближайший союзник страны — США — в прошлом году заявили о своем выходе из Совета.