Лондон, , 10:02 — REGNUM Представители испанского частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющие посольство Эквадора в Лондоне, проводили слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем для американских спецслужб. Об этом 27 сентября сообщает газета El Pais.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, владелец охраняющей посольство Эквадора компании Undercover Global S. L. Давид Моралес, предположительно, передал ЦРУ видео‑ и аудиоматериалы, на которых были записаны встречи Ассанжа со своими помощниками и адвокатами. В настоящее время из-за передачи данных сведений в отношении Моралеса в Испании ведётся уголовное расследование.

При этом отмечается, что заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца компании Undercover Global S. L. представил сам Ассанж. В нём Моралес и его охранное предприятие обвиняются во вмешательстве в частную жизнь, отмывании денежных средств, взяточничестве и других преступлениях.

Также уточняется, что слежка за основателем WikiLeaks усилилась после прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено.

Отметим, Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, однако в апреле 2019 года был выдан британской полиции и в настоящее время находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.