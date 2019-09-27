* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:55 — REGNUM Специальный представитель Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото заявил, что встретился с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Катаре и призвал повстанческую группировку «воздержаться от любых действий, которые могут помешать выборам».

Согласно заявлению, опубликованному Миссией ООН по содействию Афганистану, Ямамото встретился с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в столице Катара Дохе 24 сентября.

Спецпредставитель ООН предупредил талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) о необходимости обеспечить безопасность избирателей и всех других гражданских лиц, участвующих в выборах.

«Ямамото подчеркнул, что выборы являются гражданским мероприятием, и нападения на избирательные участки и гражданских лиц, участвующих в избирательном процессе, являются явными нарушениями международного права и могут расцениваться как военные преступления», — говорится в заявлении МООНСА.

Кроме того, он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) отменить все приказы, которые могут сорвать выборы.

Организация Объединенных Наций также настоятельно призвала все заинтересованные стороны сыграть свою роль в создании условий, позволяющих гражданам голосовать в условиях безопасности, для обеспечения доверия к избирательному процессу.

«Избирателям должна быть предоставлена возможность осуществить свое конституционное право голосовать и избирать политических представителей мирным путем без страха и угрозы насилия», — говорится в заявлении Ямамото.

МООНСА высоко оценила работу, проделанную афганскими силами безопасности по поддержке предстоящих выборов 28 сентября.

Впрочем, группировка талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в своем заявлении призвала афганцев воздержаться от участия в выборах в грядущую субботу. Боевики пообещали помещать электоральному процессу нападениями на избирательные участки и вооруженные силы, обеспечивающие их безопасность.