Новосибирск, , 09:52 — REGNUM Власти Новосибирской области предлагают повысить ежемесячные оклады региональным госслужащим и работникам, не замещающим государственные должности. Проект постановления губернатора Новосибирской области размещён на портале «Электронная демократия» и находится «на обсуждении», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту постановления, зарплаты чиновникам предлагается повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза.

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год», — говорится в документе.

Разработчик документа — Министерство труда и социального развития Новосибирской области. Обсуждение завершится 4 октября.