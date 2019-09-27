* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:00 — REGNUM 113 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) были убиты и более 50 ранены в результате авиаударов, совершенных афганскими ВВС в трех провинциях Афганистана. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Афганистан Таймс» со ссылкой на источник в вооруженных силах.

Сообщается, что силы безопасности страны нанесли удары с воздуха по укрытиям боевиков, в результате чего 113 боевиков, в том числе несколько десятков командиров, были убиты и более 50 ранены в провинциях Сар-и-Пуль, Джаузджан и Фарьяб на севере страны.

Кроме того, источник в вооруженных силах сообщил об уничтожении в ходе операции большого количества единиц вооружения и боеприпасов террористов.

Также было уничтожено 52 единицы техники боевиков, сообщается в заявлении источника.