Киев, 27 сентября 2019, 09:51 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не видит в Содружестве независимых государств (СНГ) препятствия для евроинтеграции Украины. Об этом он заявил 27 сентября в интервью изданию «Европейская правда».
По его мнению, СНГ не может помешать евроинтеграции Украины, поскольку в принципе ни на что не способно.
Кулеба считает, что Украина должна окончательно выйти из сферы влияния России и перестать «метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет».
Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине, страна начала в одностороннем порядке разрывать двусторонние договора, заключённые в рамках СНГ. Этот процесс временно приостановился в связи со сменой сласти на Украине.
Читайте также: МИД Украины назвал причину паузы в разрыве отношений с Россией
Как сообщало издание «Украинская правда», средняя зарплата на Украине ниже, чем в таких странах СНГ как Россия, Белоруссия, Казахстан и Молдавия. Украина опережает по этому параметру лишь среднеазиатские и южнокавказские страны.
Читайте также: Средняя зарплата на Украине ниже, чем во многих странах СНГ — СМИ