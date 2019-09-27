Кабул, , 10:38 — REGNUM Часть политических лидеров Афганистана в совместном заявлении предупредили, что выборы могут лишь усугубить ситуацию в стране. Они предложили сконцентрироваться на достижении мира в стране, а не на электоральном процессе, сообщает афганское информационное агентство «Толо Ньюс».

Среди раскритиковавших текущее положение вещей был экс-президент Афганистана Хамид Карзай, который 24 сентября в интервью Associated Press заявил, что президентские выборы непременно вызовут рост насилия в Афганистане.

«Мы должны сначала прийти к миру в Афганистане, а уже затем проводить выборы», — приводит слова экс-президента «Толо Ньюс». «Мы не можем проводить выборы в стране, которая живет в состоянии конфликта, навязанного иностранцами. Мы находимся в войне иностранных целей и интересов. Это не наш конфликт. Мы только умираем», — цитирует Карзая «Толо Ньюс».

Между тем, Мохаммад Исмаил Хан, член партии Джамиат-и-Ислами, занимавший высокие посты в администрации Карзая, заявил, что предстоящие выборы не будут приемлемы для афганцев и разрушат единство.

Атта Мохаммад Нур, бывший губернатор афганской провинции Балх, также заявил, что выборы не имеют смысла, пока в стране не установится мир.

«Мы все знаем, что выборы — это общенациональный процесс и фундаментальная потребность афганского народа, но всему свое время», — приводит слова экс-губернатора «Толо Ньюс».

«Мы должны пересмотреть дату проведения выборов и двигаться в направлении нашего приоритета — мира», — заявил Сайид Хамед Гайлани, глава партии «Махаз-и-Милли».

«Не дай Бог, если случится кризис, народ Афганистана должен знать, что есть люди, готовые спасти страну, и что эти люди не являются частью этого кризиса», — сказал бывший первый вице-президент Мохаммад. Юнус Кануни.

Политики также заявили, что работают над мирным планом, детали которого раскроют в ближайшие дни.