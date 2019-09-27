Сеул, , 09:45 — REGNUM Президент Южной Кори Мун Чжэ Ин провел встречу с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции, энергетику, обороны. Также представители двух стран оценили увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций.

В рамках встречи Бойко Борисов также выразил надежду на развитие сотрудничества в сфере образования, науки и технологий.

В свою очередь, южнокорейский лидер выразил благодарность правительству Болгарии за содействие в поисках пострадавших после кораблекрушения на реке Дунай, произошедшего в мае текущего года.

Известно, что предыдущая встреча представителей двух стран прошла в 2018 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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