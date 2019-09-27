Белград, , 13:47 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, заявил, что вопрос Косово довольно тяжелый и для его урегулирования вряд ли удастся найти полностью благоприятные для Сербии решения. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Президент Сербии также отметил, что США хотели бы видеть разрешение данной проблемы. Он добавил, что Вашингтон готов выслушать различные точки зрения и позиции по этому поводу. Однако, по словам президента, предложения Белграда и Приштины расходятся между собой.

Вучич подчеркнул, что в данной ситуации нет полностью благоприятных решений и Сербии не удастся добиться всех своих требований, поскольку косовский вопрос сам по себе довольно сложный и неоднозначный.