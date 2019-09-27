Белград, , 09:51 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на встрече с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде заявил, что Сербия намерена стать региональным центром Всемирного экономического форума посвященного четвертой промышленной революции. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Президент Сербии подчеркнул, что Сербия добилась существенного технологического и экономического прогресса, выделившись тем самым на фоне остальных западнобалканских стран.

В ходе встречи, Александр Вучич проинформировал представителей Всемирного экономического форума о макроэкономических параметрах и экономическом потенциале республики.

Он подчеркнул, что Сербия провела успешные экономические реформы, которые способствовали сокращению государственного долга, привлечению иностранных инвестиций и развитию малых и средних предприятий.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подчеркнул, что, благодаря проведенным экономическим реформам, Сербия добилась значительного прогресса и достигла завидных экономических результатов. Стороны также обсудили инициативу по проведению форума в Белграде.