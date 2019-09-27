Белград, , 10:19 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович на встрече с послом Испании в Сербии Раулем Бартоломео Молина изложил доводы Белграда против пересмотра заявления Косово о приеме в Интерпол (Международную организацию уголовной полиции). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Стефанович подчеркнул, что с момента проведения заседания прошлогодней Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае, на которой не была принята заявка Косово о принятии в организацию, не произошло никаких изменений, которые могли бы изменить данное решение.

Он также напомнил, что возможный допуск республики в Интерпол на следующем заседании приведет к политизации профессиональной полицейской организации. По словам Стефановича, одним из далеко идущих последствий принятия Косово в Интерпол стала бы выдача ордеров на основании политических, а не полицейских критериев.

Молина, в свою очередь, заявил, что Испания сохранит свою позицию в отношении непризнания суверенитета Косово.