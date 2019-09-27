Додома, , 09:42 — REGNUM Суд Кисуту в экономической столице Танзании, Дар-эс-Саламе, запретил двум высокопоставленным политикам оппозиционной «Партии демократии и прогресса» (CHADEMA) выезжать за границу до тех пор, пока с них не будут сняты обвинения в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщает газета Nipashe.

По информации издания, Винсенту Машинджи, генеральному секретарю партии CHADEMA, и депутату от города Тариме, Эстер Матико, наряду с семью другими лицами, включая лидера партии CHADEMA, Фримана Мбове, были предъявлены обвинения в участии в акции протеста в феврале 2018 года, в ходе которой 22-летний студент был убит «шальной пулей».

В документе судебного заседания от 26 сентября говорится, что их адвокаты просили суд отложить рассмотрение дела и разрешить им выехать за границу для участия в отдельных заседаниях. Масинджи намеревался поехать в Лондон для участия в заседаниях в течение 10 дней, в то время как Матико планировала отправиться в Руанду, а затем в Бельгию на пять дней.

Однако мировой судья Томас Симба отклонил ходатайство на том основании, что они отложат рассмотрение дела.

«Суд запретил обвиняемым совершать заграничные поездки, потому что они должны начать защиту по предъявленным им обвинениям, а если позволить им совершить поездку сейчас, это сорвет дело», — заявил Симба в суде в Дар-эс-Саламе.

«По делу необходимо принять решение, так как задержка его рассмотрения вызывает общественное недовольство», — подчеркнул судья.

Он отложил рассмотрение дела до 7 октября, когда защита начнет выдвигать свои доводы. Показания со стороны защиты будут выслушиваться в течение пяти дней, до 11 октября, добавил Симба.