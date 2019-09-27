Сараево, , 09:39 — REGNUM Собственное подразделение жандармерии Министерства внутренних дел Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) было официально представлено в Учебном центре Залужани в общине Баня-Лука. Об этом сообщает боснийское информационное агентство Радио и телевидение Республики Сербской.

Подразделение жандармерии состоит из активного состава представителей полиции, которые получили образование в специальных академиях.

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович, комментируя данное событие, заявила, что появление жандармерии стало шагом к укреплению стабильности в республике.

Формирование жандармерии последовало в рамках реорганизации сил МВД (министерства внутренних дел) Республики Сербской для повышения эффективности решения проблем безопасности, а также из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов на территорию Боснии и Герцеговины.

Первоначально планировалось сформировать резервные полицейские силы, но от этой идеи отказались, поскольку было решено, что для этого потребуется более длительный период времени.