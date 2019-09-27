Приштина, , 14:41 — REGNUM Лидер Сербского списка (политической группы, представляющей интересы сербской общины в Косово) Горан Ракич заявил, что грядущие парламентские выборы в Косово напрямую определяют будущее сербского народа в республике. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

В Косово начинается десятидневная кампания по досрочным парламентским выборам. Среди кандидатов — двадцать партий, четыре коалиции и один независимый кандидат. Большинство из них албанцы. От сербов принимают участие три партии и одна коалиция: Сербский список, Независимая либеральная партия, Косовская сербская партия и Коалиция свободы.

«Ситуация проста: 6 октября наши граждане решают, иметь ли им представителей в парламенте Косово, которые будут смело бороться за их интересы, или позволить нам (косовским сербам) быть представленными приближенными Приштине людям, которые больше не скрывают поддержку, полученную от албанцев», — сказал Ракич.

Он отметил, что победа Списка сербов поможет создать более лояльную к сербам переговорную команду Косово для продолжения диалога с Сербией в Брюсселе.