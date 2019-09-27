Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Министры иностранных дел России и Ирана, а также Турции могут приехать на первое заседание Конституционного комитета Сирийской Арабской республики (САР), которое запланировано в Женеве в конце октября. Об этом 27 сентября заявил в ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем.

«Я думаю, да», — приводит ТАСС ответ главы сирийского МИД на вопрос корреспондента о возможности посещения первого заседания Конституционного комитета главами МИД России, Ирана и Турции.

«Они принимали участие в работе над формированием этого комитета, и в этом их большой вклад, особенно со стороны РФ и Ирана», — также добавил Муаллем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу, на которой обсудили создание конституционного комитета и и ряд кризисных ситуаций в регионе.