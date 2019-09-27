Аддис-Абеба, , 14:37 — REGNUM Глава Технического регионального бюро Восточного Нила (ENTRO) Эфиопии Фекахмед Негаш заявил, что представленное Египтом предложение по наполнению и эксплуатации ГЭС «Возрождения Эфиопии» направлено на «удовлетворение интересов лишь самого Египта». Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Исполнительный директор ENTRO Фекахмед Негаш заявил, что предложение Египта нарушает процедуру, которой следует придерживаться, и именно Эфиопия должна вносить предложения о заполнении и функционировании своей же плотины.

«Египет ведет себя, будто это он владелец плотины, и выдвигает предложение, требующее от Эфиопии прокомментировать пункты, которые ему не нравятся. На самом деле это не логично», — сказал Негаш. «Самое смешное заключается в том, что Египет выдвигает свое собственное предложение, но это плотина Эфиопии. Логичный порядок такой — Эфиопия представит план заполнения, и Египет может предложить свои поправки. Египет может выразить обеспокоенность по поводу предложения Эфиопии и может потребовать улучшения условий по предложению», — добавил он.

По словам Негаша, если Эфиопия согласится выпускать по 40 миллиардов кубометров воды, как того требует Египет, и сохранить уровень Асуана на высоте 165 метров над землей, «существует вероятность того, что плотина никогда не заполнится». По его словам, по мере продления периода наполнения Эфиопия потеряет экономическую и социальную выгоду, которую она должна получить от плотины, и свое право использовать водные ресурсы. «Любая страна имеет суверенное право на использование своих природных ресурсов, включая воду. Таким образом, Эфиопия имеет суверенное право использовать воду, которая существует на ее территории», — сказал Негаш, отметив, что предложение Египта нарушает этот принцип.

Плотина, которая будет вырабатывать 6450 МВт электроэнергии после завершения строительства, станет самой большой гидроэлектростанцией на континенте и 7-й по величине в мире.