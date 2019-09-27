Минск, , 09:20 — REGNUM

Президент Белоруссии предлагает ввести миротворцев на границу России и республик Донбасса, хотя там нет никакой войны, мир нужно устанавливать на границе республик с Украиной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 сентября, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс, чтобы взять под контроль «участок границы Украины и России».

«Поражает, с какой легкостью и непродуманностью Александр Григорьевич присоединяется к натовской линии по Донбассу. С какой стати какие-то иностранные «миротворцы» должны контролировать границу между самоопределившимися республиками — ДНР и ЛНР с одной стороны, и Россией, с другой? Там что, идёт война?

Мир надо устанавливать совсем в другом месте: на линии фронта между Украиной и ЛДНР. Но туда поставить белорусские войска Александр Лукашенко даже не предлагает.

В Кремле совершенно верно перенаправили предложение президента Белоруссии сторонам конфликта. Хотя надо было бы и четко сказать, что терпеть иностранные войска на нашей границе Россия тоже не намерена.

От Украины, насколько я понимаю, ответа на белорусское предложение не поступило, а вот власти ДНР уже отреагировали отрицательно. И это понятно: на что рассчитывал Лукашенко, выражая лозунгом о «единой и неделимой Украине» пренебрежение к волеизъявлению граждан ДНР и ЛНР? А ведь по численности — это почти половина населения Белоруссии!

Тщательнее надо было бы Минску прорабатывать свои внешнеполитические инициативы. Тогда бы не попадали вот так впросак», — отметил Михаил Демурин.