Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что Индонезия играет важную роль в спасении Земли на бизнес-форуме, организованном индонезийской торгово-промышленной палатой в генеральном консульстве Индонезия в Нью-Йорке, сообщает информационное агентство Antara.

«Индонезия играет важную роль в спасении Земли и будущей жизни, поэтому страну нельзя обвинять в том, что она не уделяет внимания окружающей среде в своем развитии», — отметил вице-президент.

Юсуф Калла подтвердил приверженность Индонезии превращению в развитую страну. Потенциал природного богатства, охватывающего 120 млн гектаров тропических лесов и стратегическое положение, делает Индонезию ведущей страной в усилиях по сокращению выбросов углерода в атмосферу.

Издание отмечает, что вице-президент также стал свидетелем подписания соглашения о сотрудничестве между индонезийскими и американскими бизнесменами. Сотрудничество между частными предпринимателями является одной из форм достижения цели национального вклада Индонезии в сокращение выбросов углерода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла рассказал о трех приоритетах правительства страны в деле спасения моря и реализации устойчивой морской экономики.

Читайте также: Вице-президент Индонезии рассказал о приоритетах страны в морской сфере