Киев, 27 сентября 2019, 10:10 — REGNUM Работа миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине завершена, но переговоры продолжаются, сообщили 26 сентября в пресс-службе МВФ.
По оценке МВФ, переговоры будут продолжаться ближайшие несколько недель.
Напомним, миссия МВФ не приняла никакого окончательного решения о дальнейшем сотрудничестве с Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Украины опровергли слухи о срыве переговоров с МВФ, заявив, что переговоры находятся в «активной стадии».
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