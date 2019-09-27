Москва, , 09:35 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован 27 сентября на официальном сайте российского правительства.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное поручение дано главой правительства России по итогам общения с экспертами и бизнесменами в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Также в опубликованном на сайте правительства документе отмечается, что увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей предусматривается для «финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».

Отметим, ранее, 11 сентября текущего года, выступая в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24», Дмитрий Медведев предложил использовать родовой сертификат для оказания психологической помощи, чтобы снизить число абортов по социальным причинам.