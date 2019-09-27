Исламабад, , 09:49 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что действия Индии в Кашмире создают угрозу для мира в Южной Азии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это заявление глава правительства Пакистана сделал в ходе беседы с редакционной коллегией американской газеты New York Times. По словам Имрана Хана, он по-прежнему опасается кровопролития в индийском штате Джамму и Кашмир, где, по его словам, постоянно нарушаются права человека. Как отметил пакистанский премьер, главная цель его поездки в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН — рассказать всему миру о жестокости индийского правительства.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.