Исламабад, , 14:42 — REGNUM Россия и Пакистан договорились не включать Индию в состав Парламентского форума по борьбе с терроризмом и укреплению связей. Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang.

Назвав эту договоренность «большой дипломатической победой», пакистанское информагентство сообщило о переговорах спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и его пакистанского коллеги Асада Кайсера. По словам Кайсера, Россия и Пакистан договорились не включать индийских делегатов в состав форума. В Национальной Ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) также отметили, что Асад Кайсер рассказал Вячеславу Володину о действиях Индии в штате Джамму и Кашмир, режиме комендантского часа и нарушениях прав человека.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.