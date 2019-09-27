Исламабад, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что он работает над «снижением напряженности» между Ираном и США по просьбе президента Дональда Трампа.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства Пакистана на пресс-конференции в Нью-Йорке отметил, что поговорил с президентом Ирана Хасаном Роухани сразу после переговоров с Дональдом Трампом. Однако, по словам пакистанского премьера, «пока еще рано что-то говорить, кроме того, что мы прилагаем все усилия». Как отметил Имран Хан, он выполняет личную просьбу Трампа, высказанную в ходе двусторонних переговоров «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что отношения между Ираном и США обострились после налета беспилотных летательных аппаратов на предприятия саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco.