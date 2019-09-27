Кемерово, , 09:14 — REGNUM Депутаты горсовета Кемерова в ходе 46-го заседания сегодня, 27 сентября, рассмотрели вопрос о присвоении наименования скверу, расположенному в Заводском районе города на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, на 45-м внеочередном заседании депутаты поддержали предложение назвать это памятное место «Сквером ангелов».

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Но, как сообщает «Газета Кемерова», после открытия выяснилось, что концепция пространства подразумевает другой формат — парк. Это же обозначено и на входе.

За переименование сквера в парк депутаты проголосовали единогласно. Таким образом памятное место будет называться «Парком ангелов».