Исламабад, , 15:33 — REGNUM В Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) прошли переговоры лидеров оппозиции от Пакистанской народной партии и исламистской «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)».

По сообщению пакистанского информационного агентства, целью лидера исламистов в парламенте Акрама Дуррани было заручиться поддержкой лидеров Народной партии Найара Хусейна Бухари и Шерри Рехман для «Марша свободы» на Исламабад. Лидеры Народной партии в очередной раз отказались присоединиться к Долгому маршу, однако обещали исламистам «моральную и политическую поддержку».

«Мы должны положить конец этому правительству и отправить премьер-министра Имрана Хана в отставку», — согласились оппозиционные лидеры по итогам переговоров. Напомним, что глава исламистов Маулана Фазлур Рехман стремится объединить все оппозиционные партии, чтобы свергнуть правительство партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).