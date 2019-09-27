Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Екатеринбургские компании-застройщики крайне недовольны деятельностью «строительного» заместителя мэра Алексея Бирюлина. Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, многие участники рынка недовольны тем, что в мэрии не согласовывают новые участки для строительства.

Застройщики на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обратили внимание на сложившуюся ситуацию. Сейчас есть шанс, что мэрия изменит свою политику на девелоперском рынке, считают руководители компаний. Возможно, «строительный» чиновник вскоре уйдёт с должности.

Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию об уходе главы строительного комитета в горадминистрации Николая Сметанина со своей должности. Чиновник ушёл по собственному желанию из-за ряда проблем в отрасли, считают журналисты.

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