Приштина, , 09:40 — REGNUM На полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Косово Хашим Тачи встретился с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей Трамп.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Тачи поблагодарил американского президента за поддержку косовского народа и государства и подчеркнул, что поддержка США и Америки жизненно важна для поддержания мира и стабильности на Западных Балканах и во всей Европе.

Также косовский лидер пригласил Трампа посетить край в будущем.