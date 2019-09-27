Скопье, , 14:29 — REGNUM Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил, что для его страны нет другого пути, кроме вступления в НАТО и ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев подчеркнул, что на полях заседания 74-й Генеральной Ассамблеи ООН представители Македонии использовали все возможности для того, чтобы гарантировать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в ближайший год и обеспечить вступление страны в НАТО.

«У нас нет «плана Б». Согласно опросам, 83% граждан поддерживают интеграцию в ЕС. Также и политики не должны обдумывать другие планы. Вот наш план», — заявил Заев на вопрос о том, есть ли у Северной Македонии «план Б», помимо вступления в НАТО и ЕС.