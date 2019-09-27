Скопье, , 09:05 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев заявили о намерении провести в начале октября в Белграде обсуждение возможности формирования так называемого «малого Шенгена».

«Каждое государство Западных Балкан по отдельности слишком мало для того, чтобы привлекать глобальных инвесторов, без которых невозможно экономическое развитие. Но вместе мы можем быть достаточно конкурентоспособны как по отношению к ЕС, так и к другим мировым рынкам», — заявила заместитель премьер-министра Сербии Зорана Михайлович, передает албанское новостное агентство Telegrafi.

Страны намерены устранить внутренние пошлины и таможенные барьеры, сотрудничать в транспортной сфере транспорта, а также наладить совместную разработку и производство электромобилей.