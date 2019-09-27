Скопье, , 09:07 — REGNUM На полях 74-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел встречу со своим македонским коллегой Зораном Заевым.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мицотакис заявил, что лично он не подписал бы Преспанского соглашения о переименовании Македонии, однако после подписания оно стало частью международного права, а потому теперь Греция должна его соблюдать.

Греческий премьер подчеркнул, что до этого, в качестве лидера оппозиции он сделал все для того, чтобы соглашение не было подписано. Заев подчеркнул, что правительство Северной Македонии намерено проводить реформы, нацеленные на подготовку к вступлению страны в ЕС, без задержек.

Напомним, 4 мая 2019 года Мицотакис заявил, что соглашение «подпитывает национализм и ирредентизм в таком чувствительном регионе, как Балканы».