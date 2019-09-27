Скопье, , 09:08 — REGNUM В рамках 74-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД Болгарии, Греции, Румынии и Хорватии Екатерина Захариева, Ден Диас, Рамона Манеску и Гордан Грлич-Радман заявили о своей полной поддержке начала переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по мнению балканских политиков, вступление других стран полуострова в ЕС будет способствовать укреплению их безопасности и процветанию.

Главы МИД балканских стран-членов ЕС намерены продолжать скоординированные действия по поддержке вступления Северной Македонии и Албании в ЕС.