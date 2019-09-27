Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Власти Соединённых Штатов пока не решили, будут ли они продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный с Россией в 2010 году. Об этом на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Россия надеется договориться с США о продлении ДСНВ — Рябков

«Насколько мне известно, решение еще не принято», — сказал Форд, добавив, что он не занимается этим вопросом и поэтому по этой теме лучше обратиться за разъяснениями к кому-то более компетентному.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он предполагал сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее по теме: Без правил: Делягин уверен, что, покинув ДРСМД, США выйдут и из СНВ-3

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России напомнил США об обязательствах по ДСНВ