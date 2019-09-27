Салехард, , 08:55 — REGNUM На Ямале удовлетворили интерес парламентариев бундестага Германии к экспорту газа и показали им работу компаний, поставляющих газ в трубу «Северного потока». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

В регионе подводят итоги совместного заседания делегации германо-российской парламентской группы бундестага Германии и депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которое состоялось 26 сентября.

«Проекты ПАО «Газпром» «Северный поток» и «Северный поток — 2» начинаются на полуострове Ямал. Этим определён особый интерес немецкой делегации к работе нефтегазовых компаний и их взаимодействию с местной властью», — отмечают в Заксобрании ЯНАО.

Кроме того, депутаты бундестага отметили мероприятия по защите окружающей среды, которые внедряются предприятиями топливно-энергетического комплекса на Ямале.

«Мне понравилось, что на Ямале издаются законы, которые не только касаются нефти и газа, но и защиты коренных малочисленных народов Севера. Хочу сказать, что русские и немцы более близки друг к другу, чем отдалены», — подвёл итоги встречи председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд.