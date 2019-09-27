Салехард, 27 сентября 2019, 08:55 — REGNUM На Ямале удовлетворили интерес парламентариев бундестага Германии к экспорту газа и показали им работу компаний, поставляющих газ в трубу «Северного потока». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.
В регионе подводят итоги совместного заседания делегации германо-российской парламентской группы бундестага Германии и депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которое состоялось 26 сентября.
Кроме того, депутаты бундестага отметили мероприятия по защите окружающей среды, которые внедряются предприятиями топливно-энергетического комплекса на Ямале.