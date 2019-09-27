Пекин, , 09:56 — REGNUM Госсовет Китая в преддверии 70-летия образования КНР опубликовал Белую книгу «Китай и мир в новую эпоху», в которой говорится, что Пекин никогда не будет стремиться к внешней экспансии и глобальной гегемонии. Однако в ней подчеркивается, что Китай нуждается в сильном, едином руководстве Коммунистической партии, иначе страна «рухнет». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой пресс-канцелярию Госсовета.

«Китай огромен по размеру, имеет сложный национальный состав, но трудности в управлении им редко видны. Без единой и сильной руководящей силы Китай будет двигаться к расколу и рухнет с катастрофическими для мира последствиями», — говорится в заявлении.

Китайские власти уже давно обосновали необходимость политики «железного кулака» в решении таких проблем, как подавление протестов на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, необходимостью обеспечения национальной стабильности.

Президент Си Цзиньпин, имеющий такой «железный кулак», возглавит юбилейные торжества второй по величине экономики в мире во вторник, 1 октября. Си еще больше ужесточил партийное правление и подавил тех, кто мог бы бросить оказать сопротивление власти с момента своего вступления в должность в конце 2012 года.

Си также курировал программу военной модернизации, которая неоднозначно воспринималась общественностью.

Китай не стремится экспортировать свою модель развития и, вместе с тем, не желает импортировать каких-либо иностранных моделей, стремясь только к миру, а не к «гегемонии», говорится в документе.

«У китайского народа генетически нет желания вторгаться в другие страны или доминировать в мире. Сейчас Китай подвергся буллингу со стороны великих держав, война и беспорядки оставили глубокий след, причинив страдания; Китай никогда не будет причинять страдания, через которые он прошел, другим народам».

Китай отмечает 70-й годовщину основания Народной Республики в период неопределенности для страны, в условиях жестокой торговой войне с Соединенными Штатами и сталкивается с проблемами замедления экономического роста, а также с антиправительственными протестами на китайской территории Гонконга.

Китай никогда не будет «торговаться» по поводу своих стержневых интересов и не позволит поставить под угрозу свою безопасность и суверенитет», говорится в документе.

«Угроза торговых войн и продолжающееся повышение тарифов не способствуют решению проблем», — говорится в сообщении, с отсылом на торговые споры с Вашингтоном.

«Китай — это зрелая экономика с развитой промышленной системой, промышленностью полного цикла, широким рыночным пространством и сильным импульсом экономического развития. Китай никогда не удастся ослабить торговыми войнами», — утверждается в документе.

«Китай уверен, что он способен противостоять трудностям, превращать кризисы в возможности и завоевывать (рынки сбыта) в… мире».

Соединенные Штаты должны смотреть на развитие Китая с рациональной точки зрения, поскольку Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам и не желает «вытеснить» Соединенные Штаты, говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты не могут контролировать Китай, и, что еще менее вероятно, остановить развитие Китая. Сдерживание и подавление других стран и перенос внутренних противоречий за границу не способствуют «прочности» Соединенных Штатов».