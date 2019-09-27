27 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Опасность грозит не только США, но и всему остальному миру, если Вашингтон продолжит придерживаться политики, которая значительно увеличивает риск того, что страна может пойти по пути Аргентины.

Александр Белов, , 09:46 — REGNUM Среди экспертов растёт уверенность в том, что ещё до президентских выборов 2020 года США могут столкнуться с рецессией. Текущие экономические данные и статистические тенденции указывают на то, что многие сектора экономики США столкнулись с проблемами. Однако я не уверен, что в ближайшем будущем США ждёт рецессия. На самом деле Соединённые Штаты могут столкнуться с более серьёзной опасностью, которую можно охарактеризовать как «аргентинский сценарий», пишет экономист Каушик Басу в статье для издания Project Syndicate.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Каушик Басу Niccolò Caranti

В течение первых нескольких десятилетий XX века Аргентина была одной из самых быстрорастущих экономик мира. В страну приехало немало талантливых людей. В Аргентине было самое большое число мигрантов на душу населения по сравнению с любой другой страной. В результате Аргентина вошла в десятку самых богатых стран мира, опередив Германию и Францию.

Все изменилось в 1930 году после военного переворота во главе с генерал-лейтенантом Хосе Феликсом Урибуру. В течение следующих нескольких лет, на фоне роста правого национализма, приток мигрантов остановился. Аргентина начала торговые войны. В период между 1930 и 1933 годами страна практически в два раза увеличила свои торговые пошлины. За этим последовал не столько экономический спад, сколько продолжительное замедление темпов роста экономики. Последствия этой политики дают о себе знать даже сегодня. Таким образом, Аргентина стала примером того, как богатая страна может сбиться с пути.

Американская экономика остаётся доминирующей в мире. Но в последнее время политика США сильно изменилась. Загадка заключается в том, почему простые граждане Соединённых Штатов — хотя далеко не большинство из них — поддерживают президента США Дональда Трампа, который, в отличие от них, кажется, редко проявляет доброту, вежливость и сочувствие.

Для того чтобы объяснить причины популярности Трампа, мы должны признать, что в мире происходит технологический отток, подобный тому, который имел место во время промышленной революции. Для рядового гражданина жизнь стала сложнее на фоне сокращения числа рабочих мест и низкой заработной платы. Одна из причин низкого уровня безработицы в США заключается в том, что многие люди просто не хотят искать работу. Многие американские бездомные, которых граждане часто могут видеть на улицах, не подпадают под категорию безработных.

Хосе Феликс Урибуру

В тяжёлые для экономики времена люди ищут сильных лидеров в надежде на то, что они проведут эффективные политические реформы. В США Трамп завоевал свои позиции за счёт политики, которая позволяет получить краткосрочный экономический максимум при огромных долгосрочных затратах. Например, снижение налогов для наиболее состоятельных групп населения может привести к росту спроса и, следовательно, росту уровня производства. Но в долгосрочной перспективе финансовые трудности, вызванные сокращением налогов, нивелируют позитивный эффект.

Трамп выступает за низкие или даже отрицательные процентные ставки. Сначала низкие процентные ставки могут повысить спрос, потому что у людей окажется меньше стимулов для того, чтобы хранить свои деньги. Но если низкие процентные ставки сохраняются на протяжении длительного периода времени, люди начинают беспокоиться о том, что у них не окажется достаточно средств в момент, когда они выйдут на пенсию. Поэтому граждане начинают больше экономить, из-за чего уровень потребления снижается.

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Бездомный в Нью-Йорке David Shankbone

Кроме того, если группа стран сдерживает свои процентные ставки, то первая из этих стран, которая повысит процентные ставки, столкнётся с повышением курса валюты и снижением уровня экспорта. В результате все рискуют попасть в ловушку низких процентных ставок. Ранее США всячески сопротивлялись такой близорукой политике. Будет очень жаль, если США изменят свой курс.

Наконец, выступая против миграции, Трамп следует примеру аргентинских политиков 1930-х годов и тем самым подрывает основу успеха страны. Сейчас наступил переломный момент, и никто не может сказать, какая именно политика окажется эффективной. Но важно не допустить очевидных ошибок. Опасность грозит не только США, но и всему остальному миру, если Вашингтон продолжит придерживаться политики, которая значительно увеличивает риск того, что страна может пойти по пути Аргентины.