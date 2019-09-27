27 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

На данный момент только 15 стран мира поддерживают дипломатические отношения с Тайванем. Цель Китая состоит в том, чтобы изолировать Тайвань и донести до 23 миллионов жителей острова, что их будущее заключается в объединении с КНР.

Максим Исаев, , 09:49 — REGNUM В течение многих лет Китай ведёт дипломатическую войну против Тайваня, пытаясь свести на нет международную репутацию своего соседа. Китай заставляет тайваньских союзников отказаться от дипломатических связей с Тайбэем и переключить их на Пекин. В сентябре 2019 года Соломоновы Острова и экваториальное государство Кирибати разорвали дипломатические отношения с Тайванем, пишет Гари Шмитт в статье для издания The Hill.

Врата Небесного Спокойствия. Пекин, Китай

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Имея гораздо больше ресурсов, чем Тайвань, и располагая большим влиянием на глобальную повестку дня, Китай может запугать или купить расположение небольших и бедных стран, которыми управляют лидеры, желающие заключить сделку. В течение последних нескольких лет ещё шесть государств отказались от дипломатических связей с Тайбэем: Гамбия, Сан-Томе и Принсипи, Панама, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо и Сальвадор.

На данный момент только 15 стран мира поддерживают дипломатические отношения с Тайванем. Цель Китая состоит в том, чтобы изолировать Тайвань и донести до 23 миллионов жителей острова мысль о том, что их будущее заключается в объединении с КНР. Китай активизировал свои усилия после того, как в 2016 году президент Тайваня Цай Инвэнь дала понять, что, несмотря на то, что она не собирается провоцировать кризис, объявив о независимости, она также не собирается объединяться с материком. С тех пор председатель КНР Си Цзиньпин пытается наказать Инвэнь и её правительство.

Теперь, когда Инвэнь стремится переизбраться в январе 2020 года, Пекин решил удвоить свои усилия. Цзиньпин хочет донести до тайваньских избирателей то, что администрация Инвэнь бессильная и не может помешать действиям Китая. В государственных СМИ КНР даже появились угрозы, что Тайвань может потерять всех оставшихся дипломатических союзников, если Инвэнь переизберут. Пекин надеется на то, что избиратели отвернутся от Инвэнь.

Цай Инвэнь (сс) MiNe (sfmine79)

Однако расчёты Пекина могут не оправдаться. Многочисленные опросы свидетельствуют о том, что жители Тайваня не проявляют особого интереса к политической повестке дня, которая включает в себя объединение с недемократическим Китаем. Действительно, шансы Инвэнь на победу в январе значительно возросли, поскольку жители острова видят, что происходит в Гонконге. Если Пекин не сможет удержаться в рамках «одна страна — две системы», то среди жителей Тайваня появится справедливый скептицизм относительно того, что объединение с КНР не даст острову ничего, кроме возможного подчинения воле Пекина.

Что мог бы предпринять Тайвань на фоне потери ещё двух дипломатических партнёров? Например, он мог бы преуменьшить значимость потери двух тихоокеанских островных государств. Однако это легче сказать, чем сделать, в момент, когда остров сталкивается с давлением. Другой возможный вариант заключается в том, что Тайбэй может ответить асимметрично. Например, в Тайбэе могли бы заявить, что его двери открыты для жителей Гонконга, которые хотят переехать на Тайвань, получить там гражданство и те свободы, которых их хочет лишить Пекин.

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Соединённые Штаты могли бы поддержать такие усилия, поскольку они созвучны позиции администрации президента США Дональда Трампа, выступающей за «свободный и открытый» Азиатско-Тихоокеанский регион. Вашингтону не обязательно официально признавать независимость Тайваня. Однако если США удастся полностью изменить ситуацию вокруг растущей изоляции Тайваня, им придётся отказаться от своего видения политики «одного Китая», которого США придерживались с 1970-х годов. Просто невозможно себе представить, что демократические державы выступят против китайских дипломатических притеснений, если США не возьмут на себя лидерство на этом дипломатическом фронте.

Белый дом. Вашингтон skeeze

В прошлом Соединённые Штаты разорвали свои дипломатические отношения с Тайванем, сделав таким образом уступку КНР в надежде на то, что Пекин поможет США в борьбе с СССР. Однако стратегическая ситуация с тех пор изменилась, к тому же не оправдались надежды США на то, что Китай со времен превратится в более либеральное и привлекательное государство. Действительно, учитывая важное место Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе, его глобальную роль в производстве современных технологий и демократические достижения, можно сказать, что стратегическая необходимость изменения курса в отношении Тайваня уже давно назрела.