Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM Глава комитета по строительству Николай Сметанин ушёл из мэрии Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕАН.

Информацию об уходе чиновника подтвердили агентству в горадминистрации и представители бизнеса. Чиновник покинул мэрию по собственному желанию.

Причиной ухода могло стать усложнение ситуации с застройщиками — мэрия сейчас не согласовывает новые участки для строительства, и Сметанин якобы не мог помешать этому. Также чиновник мог уйти, чтобы не отвечать за «слабое освоение средств», которое городу выделили на строительство социальных объектов, предположили журналисты.

Сметанина могли побудить уволиться и кадровые решения в мэрии — назначение Алексея Бирюлина на пост вице-мэра и Игоря Кунгурцева на руководителя управления капитального строительства Екатеринбурга.

Напомним, ранее мэр Александр Высокинский призвал СМИ не обсуждать возможные отставки своих подчинённых. По мнению мэра, это ухудшает показатели работы.

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