Исламабад, , 08:46 — REGNUM Член законодательного собрания пакистанского Кашмира Абдул Рашид Тураби поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за то, что он поднял проблему региона на саммите Генеральной Ассамблеи ООН, об этом 27 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Эрдоган представляет интересы людей, проживающих на оккупированных Индией территориях Джамму и Кашмир», — подчеркнул политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Индии приняло решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, после чего в регионе был введен комендантский час, что вызвало недовольство в Пакистане.

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