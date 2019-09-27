Вашингтон, 27 сентября 2019, 08:40 — REGNUM США следует опасаться того, что они могут пойти по пути Аргентины, заявил экономист Каушик Басу в статье для издания Project Syndicate.
По словам экономиста, в 1930-х годах Аргентина приняла более жёсткую миграционную политику и начала торговые войны, что в конечном итоге привело к продолжительному замедлению темпов экономического роста.
Напомним, в течение первых нескольких десятилетий XX века Аргентина была одной из самых быстрорастущих экономик мира и входила в десятку самых богатых стран, обогнав Германию и Францию.
Всё изменилось в 1930 году после военного переворота во главе с генерал-лейтенантом Хосе Феликсом Урибуру. Переворот положил начало эпохе, которую позднее назвали «бесславным десятилетием». Аргентина начала торговые войны. В период между 1930 и 1933 годами страна практически вдвое увеличила свои торговые пошлины.
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