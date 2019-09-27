Вашингтон, , 08:40 — REGNUM США следует опасаться того, что они могут пойти по пути Аргентины, заявил экономист Каушик Басу в статье для издания Project Syndicate.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не уверен, что в ближайшем будущем США ждёт рецессия. На самом деле Соединённые Штаты могут столкнуться с более серьёзной опасностью, которую можно охарактеризовать как «аргентинский сценарий», — заявил Басу.

По словам экономиста, в 1930-х годах Аргентина приняла более жёсткую миграционную политику и начала торговые войны, что в конечном итоге привело к продолжительному замедлению темпов экономического роста.

«Последствия этой политики дают о себе знать даже сегодня. Таким образом, Аргентина стала примером того, как богатая страна может сбиться с пути», — добавил Басу.

Напомним, в течение первых нескольких десятилетий XX века Аргентина была одной из самых быстрорастущих экономик мира и входила в десятку самых богатых стран, обогнав Германию и Францию.

Всё изменилось в 1930 году после военного переворота во главе с генерал-лейтенантом Хосе Феликсом Урибуру. Переворот положил начало эпохе, которую позднее назвали «бесславным десятилетием». Аргентина начала торговые войны. В период между 1930 и 1933 годами страна практически вдвое увеличила свои торговые пошлины.

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