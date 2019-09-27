Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Тайвань мог бы дать асимметричный ответ на дипломатическое давление со стороны КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Гари Шмитт в статье для издания The Hill.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что мог бы предпринять Тайвань на фоне потери ещё двух дипломатических партнёров? Например, он мог бы преуменьшить значимость потери двух тихоокеанских островных государств. Однако это легче сказать, чем сделать в момент, когда остров сталкивается с давлением. Другой возможный вариант заключается в том, что Тайбэй может ответить асимметрично», — заявил Шмитт.

По словам эксперта, Тайвань мог бы заявить, что его двери открыты для жителей Гонконга, которые хотят переехать на Тайвань, получить там гражданство и те свободы, которых их хочет лишить Пекин.

Напомним, в сентябре 2019 года Соломоновы Острова и экваториальное государство Кирибати разорвали дипломатические отношения с Тайванем. На данный момент только 15 стран мира поддерживают дипломатические отношения с Тайванем.

Цель Пекина состоит в том, чтобы изолировать дипломатические связи Китайской Республики в рамках своей политики «одного Китая», согласно которой существует только одно китайское государство: КНР.

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