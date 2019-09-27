Варшава, , 08:39 — REGNUM Репарации в размере $850 млн потребовала Варшава от Берлина, сообщает 27 сентября газета «Известия».

Как рассказали изданию в пресс-службе МИД Польши, вопрос о репарациях за нападение нацисткой Германии во время Второй мировой войны постоянно будет подниматься польской стороной на разных уровнях.

В министерстве иностранных дел ФРГ ответили журналисту газеты, что вопрос о компенсациях считают закрытым, так как в 1954 году Германская Демократическая Республика и Польская Народная Республика подписали договор об отказе взаимных претензий. В то же время МИД Германии отметил, что немецкий народ всегда будет помнить о злодеяниях режима нацистов и порицать их.

Между тем, Варшава не признает прежних договоренностей. Утверждается, что они были подписаны под давлением Москвы, а мнение польского народа не было учтено.

Сообщается также, что спор двух дипломатических ведомств прокомментировал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Он отметил, что пересмотр прежних договоренностей чреват пересмотром и границ Польши, так как по итогам Второй мировой войны к ней отошло более 114 тыс. квадратных метров немецкой территории.