Бишкек, , 08:30 — REGNUM Скандальное высказывание телеведущего Андрея Малахова в отношении гражданина Киргизии осудили в посольстве России в республике. Сообщение опубликовано 26 сентября на странице посольства в Facebook.

«В связи с высказываниями телеведущего А. Малахова можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ведущий Андрей Малахов обвинил в заказном убийстве гражданина Киргизии, попавшего в ДТП с участием Александра Маргулова, который скончался от полученных травм. Погибший мотоциклист приходится сыном российскому миллиардеру Александру Маргулову.

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