Грозный, , 08:29 — REGNUM У главы Чечни Рамзана Кадырова нет никаких серьезных заболеваний. У него всего лишь простудное недомогание, какое бывает у многих людей в межсезонье. Об этом заявил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

«Я посчитал необходимым сделать заявление с целью внести ясность в вопросы состояния здоровья главы республики и циркулирующих в связи с этим в социальных сетях слухах! Действительно, глава ЧР, Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ (Острое респираторное заболевание)», — написал министр в Facebook.

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Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы серьезно болен и ему требуется помощь московских врачей.

Сулейманов отметил, что здоровью Кадырова ничего не угрожает. Для любого здорового человека в межсезонье это совершенно нормальное явление. В ближайшее время чеченский лидер приступит к работе, заверил министр.