Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Беспокойство из-за телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского было оправданным. Об этом заявил и. о. директора национальной разведки США Джозеф Магуайр на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, сотрудник, забивший тревогу из-за июльских переговоров лидеров, поступил верно. Он неукоснительно следовал закону и «действовал добросовестно». Магуайр, который официально координирует работу всех 16 разведслужб США, заявил также, что утечка сведений о разговоре политиков произошла не в его аппарате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из сотрудников американских спецслужб уведомил начальство о тревожном обещании, которое якобы дал Трамп в разговоре с Зеленским. Речь шла о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Позднее Белый дом опубликовал стенограмму беседы.

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