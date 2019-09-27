Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 08:07 — REGNUM Встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Стефана Дюжаррика.
Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств встретились в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
«Генеральный секретарь ООН приветствует состоявшуюся 26 сентября встречу министров иностранных дел Грузии и России, которая прошла при содействии Швейцарии», — сообщается в документе.
Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября Сергей Лавров «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.